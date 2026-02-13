Schaatser Bergsma grijpt op Spelen brons op 10 kilometer

MILAAN (ANP) - Jorrit Bergsma heeft bij de Olympische Spelen in Milaan brons veroverd op de 10 kilometer. De 40-jarige schaatser moest in het Milano Speed Skating met 12.40,48 het goud laten aan Metodej Jilek uit Tsjechië in een tijd van 12.33,43. Vladimir Semirunniy uit Polen veroverde met 12.39,08 het zilver.

Bergsma won olympisch goud op de 10 kilometer bij de Spelen van Sotsji in 2014 en greep vier jaar later het zilver. Bij de Spelen van Beijing in 2022 eindigde hij als vierde. De Zweed Nils van der Poel won.