Moeder in Frankrijk opgepakt na vondst baby's in vriezer

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 13 februari 2026 om 18:00
bijgewerkt om vrijdag, 13 februari 2026 om 19:02
anp130226208 1
Een 50-jarige vrouw is in Frankrijk opgepakt na de vondst van twee pasgeboren baby's in een vriezer. Ze heeft toegegeven dat het haar kinderen zijn en dat zij ze heeft ingevroren, aldus het Franse openbaar ministerie.
De lichamen werden dinsdag door een familielid gevonden in een huis in Aillevillers-et-Lyaumont, een plaatsje tussen Straatsburg en Dijon. De moeder had dit huis in december abrupt verlaten. Ze heeft negen andere kinderen met drie mannen. Ze liet bij haar vertrek uit de woning vier kinderen en hun vader achter en een vijfde kind uit een andere relatie.
Het OM is een onderzoek begonnen naar het doden van de kinderen. De vrouw heeft volgens het OM verklaard dat ze haar zwangerschappen had verborgen en thuis was bevallen. Ze vertelde dat ze de baby's "direct na de geboorte had ingepakt" en in een vriezer in de bijkeuken had gelegd, die alleen door haar werd gebruikt.
De baby's zouden tussen 2011 en 2018 zijn geboren. Autopsie moet uitwijzen wanneer en waardoor ze zijn overleden.
