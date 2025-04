Bouwers: Schiphol verzuimde uitgewerkt ontwerp A-pier te leveren

AMSTERDAM (ANP) - Schiphol heeft gedurende de bouw van de A-pier op de luchthaven door BN/TAV, een bedrijf van Ballast Nedam en TAV, steeds verzuimd een uitgewerkt ontwerp aan te leveren. Daardoor kon de onderneming werkzaamheden niet goed uitvoeren, stelde zij maandag tijdens een zitting in de rechtbank in Amsterdam. BN/TAV heeft Schiphol aangeklaagd omdat het contract met het bouwbedrijf voor de bouw van de A-pier naar eigen zeggen onrechtmatig is opgezegd.

De A-pier op Schiphol had al in 2019 opgeleverd moeten worden, maar de bouw ging gepaard met hogere kosten en duurde langer dan gepland. Ballast Nedam en TAV werden daarom in 2022 van het project gehaald. De nieuwe A-pier moet nu in april 2027 worden opgeleverd, waarvoor Schiphol bouwconcern BAM heeft ingeschakeld.