Hulporganisaties pleitten bij Schoof tevergeefs voor Gaza

DEN HAAG (ANP) - Vijf hulporganisaties hebben maandag in een gesprek met premier Dick Schoof en minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) tevergeefs gevraagd om een "fundamentele wijziging" van het kabinetsbeleid ten opzichte van Gaza. Ze pleitten voor meer stappen tegen Israël dat opnieuw een offensief is begonnen in de Palestijnse kuststrook.

Het kabinet houdt vast aan diplomatie, zeiden de vertegenwoordigers van Oxfam Novib, Save the Children, Artsen zonder Grenzen, Pax en Amnesty International maandag na het overleg dat al twee keer was uitgesteld. Ze pleiten onder meer voor sancties tegen Israël om een onmiddellijk staakt-het-vuren af te dwingen en het beëindigen van de militaire samenwerking.

De hulpverleners zien een dubbele standaard bij de regering. Ze wezen erop dat in andere conflicten zoals in Myanmar, Oekraïne en Syrië wel gevolgen worden verbonden aan het schenden van de internationale rechtsorde. "Wij vragen geen rare dingen", zei Pim Kraan van Save the Children.