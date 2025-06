Bouwmarktketen Hornbach profiteert van mooi voorjaarsweer

HOUTEN (ANP) - Bouwmarktketen Hornbach heeft in het eerste kwartaal van dit jaar naar eigen zeggen geprofiteerd van het mooie voorjaarsweer, waardoor meer mensen klusjes in en om het huis gingen doen. Algemeen directeur Evert de Goede van Hornbach Nederland spreekt van een sterk begin van het jaar. "Het mooie voorjaarsweer had een positief effect op de resultaten. Veel klussers zijn aan de slag gegaan met tuinprojecten, wat leidde tot een groei in de verkoop van tuinartikelen."

Hornbach telt in Nederland negentien winkels. Het concern is daarnaast ook actief in onder meer Duitsland, Tsjechië en Zwitserland. De omzet van de Hornbach Group steeg in de periode van 1 maart tot en met eind mei met bijna 6 procent tot 1,9 miljard euro. Op de Duitse thuismarkt ging het om een groei van bijna 5 procent tot 870 miljoen euro. In de andere Europese landen was er een omzetplus van bijna 7 procent tot ruim 940 miljoen euro te zien.