Sony gedagvaard om dure PlayStation-spellen

AMSTERDAM (ANP) - Stichting Massaschade & Consument heeft Sony gedagvaard in een collectieve rechtszaak tegen het Japanse elektronica- en entertainmentconcern. De zaak draait om volgens de claimorganisatie hoge prijzen voor PlayStation-games die Sony rekent in zijn digitale winkel voor computerspellen. Sinds de aankondiging van de zaak in februari hebben ongeveer 22.000 deelnemers zich aangesloten bij de collectieve actie, meldt de stichting.

De claimclub hoopt via de rechter tussen de 135 miljoen euro en 435 miljoen euro terug te vorderen namens in totaal 1,7 miljoen Nederlandse PlayStation-eigenaren die te veel zouden betalen voor digitale games.

De populairste spellen voor de PlayStation 4 en 5 zijn volgens Massaschade & Consument namelijk bijna de helft duurder in de digitale winkel dan als fysieke schijfjes. Volgens de organisatie komt dat doordat digitale versies van PlayStation-spellen alleen maar te koop zijn in de eigen webshop van Sony, de PlayStation Store. Het gebrek aan concurrentie bij de verkoop van spellen voor de populaire gameconsole zou Sony de mogelijkheid geven om extra hoge prijzen te rekenen.

De eerste zitting laat waarschijnlijk nog wel een tijd op zich wachten. Die vindt "mogelijk later dit jaar plaats", aldus de stichting.