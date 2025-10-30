ECONOMIE
BP schrapt in Nederland 150 banen, meldt vakbond

Economie
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 21:04
ROTTERDAM (ANP) - Olie- en gasconcern BP schrapt 150 banen in Nederland, meldt vakbond CNV. Het Britse energiebedrijf doet de ingreep volgens de bond om de winstgevendheid te beschermen, nu de olieprijzen zijn gedaald.
Volgens CNV wil BP de banen tussen volgend jaar en 2030 schrappen. Vooral het aantal posities van medewerkers die niet onder de cao vallen gaat omlaag. Het is volgens CNV nog te vroeg om te zeggen hoeveel gedwongen ontslagen er vallen.
"Wij zijn enorm geschrokken van de omvang van de reorganisatie. Vanuit de vakbonden betreuren wij het besluit van BP enorm", meldt CNV.
Een woordvoerder van BP in Nederland was niet direct bereikbaar voor vragen. Begin dit jaar werd bekend dat BP wereldwijd duizenden banen wilde schrappen.
