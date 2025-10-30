Techaandelen onder druk op Wall Street, Meta daalt hard

NEW YORK (ANP) - Techaandelen zijn donderdag bij de grootste verliezers geëindigd op de aandelenbeurzen in New York. Onder andere socialmediaconcern Meta was een opvallende daler. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram waarschuwde een dag eerder bij zijn kwartaalcijfers dat de uitgaven aan kunstmatige intelligentie fors zullen stijgen.

Beleggers zetten het aandeel ruim 11 procent lager. Ze verwerkten ook het nieuws dat Meta voor 30 miljard dollar aan obligaties op de markt heeft gezet, vermoedelijk om de investeringen in datacenters te bekostigen.

Techgraadmeter Nasdaq eindigde 1,6 procent lager op 23.581,14 punten. De brede S&P 500 verloor 1 procent tot 6822,34 punten. De Dow-Jonesindex beperkte het verlies tot 0,2 procent, op een stand van 47.522,12 punten.