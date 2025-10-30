ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Techaandelen onder druk op Wall Street, Meta daalt hard

Economie
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 21:16
anp301025258 1
NEW YORK (ANP) - Techaandelen zijn donderdag bij de grootste verliezers geëindigd op de aandelenbeurzen in New York. Onder andere socialmediaconcern Meta was een opvallende daler. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram waarschuwde een dag eerder bij zijn kwartaalcijfers dat de uitgaven aan kunstmatige intelligentie fors zullen stijgen.
Beleggers zetten het aandeel ruim 11 procent lager. Ze verwerkten ook het nieuws dat Meta voor 30 miljard dollar aan obligaties op de markt heeft gezet, vermoedelijk om de investeringen in datacenters te bekostigen.
Techgraadmeter Nasdaq eindigde 1,6 procent lager op 23.581,14 punten. De brede S&P 500 verloor 1 procent tot 6822,34 punten. De Dow-Jonesindex beperkte het verlies tot 0,2 procent, op een stand van 47.522,12 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 448478598

Zo voelt je hond zich minder eenzaam als hij alleen thuis is

image

Hoe de omtrek van je buik je kankerrisico bepaalt + hoe je je buikomtrek meet

anp301025073 1

Wilders gaat al weer treiteren: geen verkenner D66 zonder duidelijkheid grootste partij

anp301025111 1

Wordt Wilders dan toch de grootste? Deze gemeenten (en een pak briefstemmen) gaan het verschil maken

ANP-463541770

In sommige landen zijn mensen veel egoïstischer dan in andere: dit is de verrassende reden

anp291025404 1

Jetten vindt regeren met GL-PvdA "heel logisch", noemt JA21 niet

Loading