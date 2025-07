BP stapt uit groot groen waterstofproject in Australië

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - BP trekt zich terug uit een groot groen waterstofproject in Australië, nu het Britse olieconcern zich weer sterk richt op fossiele brandstoffen om meer winst te behalen. Het is de nieuwste tegenslag voor groene waterstof, een brandstof die aanvankelijk werd gezien als goede manier voor oliebedrijven om te profiteren van de energietransitie, maar tot nu toe te duur is gebleken voor massaproductie en -consumptie.

Het gaat om de Australian Renewable Energy Hub, een project waarvan de waarde ooit werd geschat op ongeveer 36 miljard dollar. Het plan was om 26 gigawatt aan zonne- en windcapaciteit te installeren in een uitgestrekt gebied van 6500 vierkante kilometer in West-Australië. Met de stroom die dat oplevert, zou dan groene waterstof worden gemaakt.

Het vertrek van BP hoeft niet het einde van het project te betekenen. Het al opgezette projectbedrijf zal de komende maanden de rol van exploitant overnemen met steun van oprichtingspartner InterContinental Energy.