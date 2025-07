Soepboer (NSC) verlaat Kamer en stort zich op campagne voor FNP. Nu wil ook Brabantse partij naar Den Haag

De kandidaat-lijsttrekker voor de Fryske Nasjonale Partij (FNP) Aant Jelle Soepboer verlaat per direct de Tweede Kamer. Soepboer nam daar nog een zetel in voor NSC en kondigde eerder aan dat hij in september zou vertrekken. In een brief aan Kamervoorzitter Martin Bosma schrijft hij dat die "gekozen route niet werkt" door de media-aandacht voor zijn mogelijke lijsttrekkerschap.

"Ik merk dat ik met hoofd en hart bij de deelname van de FNP aan de landelijke verkiezingen zit, daar zit de energie en de kracht, en ik wil alle pijlen daarop kunnen richten zonder mij daarbij met handen gebonden te voelen en mij ongemakkelijk te voelen richting NSC", schrijft Soepboer.

In een terugblik op zijn Kamerlidmaatschap stelt Soepboer dat hij "ook de lelijke kanten van politiek" heeft kunnen zien. "Ik en Nederland zijn toe aan betere, nettere en normalere politiek."

Lokaal Brabant

Na de Fryske Nasjonale Partij (FNP) overweegt ook Lokaal Brabant mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. De leden van de Brabantse partij nemen hierover op 2 augustus op een congres in Chaam een besluit. "De wens leeft al langer", zegt partijvoorzitter John van Gorp. "En dit is misschien wel het moment. De vraag vanuit de achterban klinkt steeds luider, omdat de lokale vertegenwoordiging in de Kamer gering is."

Lokaal Brabant werd in 2014 opgericht door een aantal lokale politieke partijen. Inmiddels zijn zo'n 25 partijen aangesloten. "Noord-Brabant heeft 2,6 miljoen inwoners, maar slechts acht zitten nu in de Tweede Kamer. Naar verhouding zouden dat er veel meer moeten zijn", aldus Van Gorp. "Op basis van het aantal mensen dat in het verleden op ons heeft gestemd, zou één of twee zetels reëel zijn."

Lokaal Brabant heeft vier zetels in de Provinciale Staten en maakt deel uit van de Brabantse coalitie, met Marc Oudenhoven als gedeputeerde.