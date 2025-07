Lando Norris bewaart dierbare herinneringen aan littekens op zijn neus

Lando Norris heeft twee littekens op zijn neus waar hij blij mee is. Het zijn dierbare herinneringen aan voor hem memorabele overwinningen in de Formule 1 . Dat vertelde de Britse coureur van McLaren voorafgaand aan de Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps. "Dus als ik aan iets geweldigs wil denken, moet ik in de spiegel naar mijn neus kijken", aldus de huidige nummer 2 in het wereldkampioenschap.

Norris hield het eerste litteken over aan een glasscherf, die hem tijdens een feest in Amsterdam een snee in zijn neus opleverde. Dat was vorig jaar, enkele dagen voordat hij in Miami zijn allereerste grand-prixzege boekte. De tweede neuswond liep hij eerder deze maand in Silverstone op, toen hij zijn overwinning voor eigen publiek met fans wilde vieren. Een hek stortte deels in en een fotograaf viel bovenop hem.

"Het geneest mooi. Deze wond had wel een professionele behandeling nodig", aldus Norris, die in Spa zijn derde zege op rij kan boeken.