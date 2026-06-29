Brabantse brouwer van plantaardig eiwit haalt weer miljoenen op

BREDA (ANP) - De Brabantse ontwikkelaar van nieuwe voedselingrediënten The Protein Brewery heeft 18 miljoen euro aan nieuwe investeringen opgehaald. Daarmee komt het totaal opgehaalde kapitaal volgens het bedrijf nu boven de 70 miljoen euro.

Het bedrijf uit Breda maakt door schimmels te voeden met suikers het voedingsingrediënt Fermotein. Fermotein bevat zowel eiwit als vezels, waarmee het van nut zou kunnen zijn voor bijvoorbeeld snacks, zuivelvervangers of sportvoeding. De gepatenteerde schimmelstam die The Protein Brewery gebruikt kan tegen hoge temperaturen en een lage pH-waarde. Dat maakt het mogelijk om in niet-steriele omstandigheden te produceren. Topman Thijs Bosch legde eerder uit dat dit een groot voordeel is voor het bouwen van een bioreactor. "Dat kan dan een stuk goedkoper."

Het bedrijf wil zijn product aankomend najaar in Europa gaan verkopen. Dat kon eerder nog niet, maar afgelopen jaar heeft het bedrijf goedkeuring gekregen van de Europese Commissie. Eerder had het Brabantse bedrijf al wel toestemming om zijn producten in Singapore en de Verenigde Staten te verkopen. Met het nieuwe kapitaal kan het bedrijf zijn productiecapaciteit verder opvoeren en Fermotein goed laten keuren in nieuwe markten, waaronder in Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en India.

Bij een eerdere financieringsronde vorig jaar haalde het bedrijf uit Breda al 30 miljoen euro op. De keer daarvoor werd er 26 miljoen euro aan investeringen opgehaald. Onder andere ABN AMRO, het fonds Invest-NL van de overheid en de aan biotechnoloog Novo Nordisk gelieerde belegger Novo Holdings investeren in het bedrijf.