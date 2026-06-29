Kabinet haalt eigen doelstelling om regels te verminderen niet helemaal

Vijfhonderd overbodige regels zouden voor de zomer van dit jaar geschrapt of vereenvoudigd worden. Die belofte deed toenmalig economieminister Vincent Karremans (VVD) in september vorig jaar. Het zijn er uiteindelijk iets meer dan vierhonderd geworden, meldt zijn opvolger Heleen Herbert (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

Herbert vindt het jammer dat het kabinet de belofte van Karremans - inmiddels verantwoordelijk voor infrastructuur - niet heeft kunnen waarmaken. "Natuurlijk hadden we liever de vijfhonderd aangetikt." Toch zegt zij positief te zijn. De uitdaging van haar voorganger heeft ministeries "in beweging gebracht". Er wordt nu beter nagedacht over de gevolgen van nieuwe wetgeving voor de regeldruk waar met name ondernemers zich over beklagen.

Ter illustratie stuurt de minister een lijst mee van regels die zijn aangepakt. Zo heeft de Belastingdienst de mogelijkheid uitgebreid voor werkgevers om bepaalde zaken digitaal door te geven. Dat scheelt veel papierwerk voor bedrijven met veel tijdelijke krachten. Ook is het makkelijker gemaakt voor bedrijven om risico's in kaart te brengen die hun werknemers op het werk lopen.

Eric van der Burg

Een ander voorbeeld is een versoepeling van de rapportageverplichting voor bedrijven die CO2 opslaan. Verder zijn regels aangepast op het gebied van vooraf betalen bij webwinkels en het verstrekken van wegwerpbekers op bijvoorbeeld tank- en treinstations.

Een verdere vermindering van de regeldruk is een belangrijk speerpunt voor het kabinet van D66, VVD en CDA. De coördinatie daarvan komt voortaan in handen van VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Binnenlandse Zaken), die ook de portefeuille Slagvaardige Overheid onder zijn hoede heeft.