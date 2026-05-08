Branche: caravan maakt 'comeback', vooral bij jonge gezinnen

BUNNIK (ANP) - De caravan is in Nederland aan een comeback bezig, stellen brancheorganisaties BOVAG en Kampeer en Caravan Industrie (KCI) na nieuwe cijfers over de verkopen. In maart en april werden bijna een vijfde meer caravans geregistreerd dan in dezelfde maanden vorig jaar. Met name bij jonge gezinnen is de caravan in trek, stelt de branche.

De afgelopen twee maanden werden 2152 nieuwe caravans verkocht, 18 procent meer dan in maart en april 2025. Dat is opvallend, want in de rest van Europa neemt de caravanverkoop volgens de brancheorganisaties juist af, ten gunste van campers.

Steeds meer jonge gezinnen in Nederland kiezen voor een caravan, ziet Marjolijn Wegkamp, voorzitter van BOVAG Caravan- en Camperbedrijven. "Zij zien de caravan als een ideale manier om met kinderen vakantie te vieren."

Met name sinds de coronaperiode is de caravan weer "helemaal terug op de radar van jonge gezinnen", denkt ook voorzitter Roel Reineman van KCI.