Hantavirus 'totaal niet te vergelijken' met corona, zegt Jetten

door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 14:23
DEN HAAG (ANP) - De situatie rond de uitbraak van het hantavirus op een Nederlands cruiseschip is "totaal niet te vergelijken" met hoe de coronapandemie zes jaar geleden begon. Dat heeft minister-president Rob Jetten (D66) benadrukt tijdens zijn persconferentie na de wekelijkse ministerraad. Het gaat ditmaal om een bekend virus, "waarvan we weten hoe we het moeten beheersen", zei de premier.
Zorgminister Sophie Hermans (VVD) zei eerder al dat de kans op brede verspreiding van het virus in Nederland "heel klein" is. Aan boord van het cruiseschip Hondius zijn meerdere mensen besmet geraakt, van wie er nu drie zijn overleden. Het schip is nu onderweg naar de Canarische Eilanden. Er worden plannen gemaakt om de opvarenden daar van boord te halen en te repatriëren. Daarbij is ook de volksgezondheid van groot belang, benadrukt het kabinet.
De coronapandemie werd veroorzaakt door een nieuwe virusvariant die voor het eerst opdook in China. De uitbraak duurde meer dan twee jaar, leidde wereldwijd tot ontwrichting van de samenleving en economie en eiste ruim 7 miljoen mensenlevens.
