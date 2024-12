Branche: Nederlandse productie groene waterstof in gevaar

DEN HAAG (ANP) - De productie van groene waterstof in Nederland komt in gevaar door een ingreep van het kabinet, waarschuwt de brandstofindustrie. Het wordt namelijk minder lonend dan gedacht om groene waterstof in te zetten voor de raffinage van fossiele brandstoffen. Bedrijven met plannen voor groene-waterstoffabrieken vrezen dat ze daardoor hun investeringen niet zullen terugverdienen, staat in een brandbrief van brancheorganisatie Vemobin en energiebedrijven als Shell, BP en RWE.

"Het aanstaande besluit dreigt een veelbelovende industrie op zijn kop te zetten en een al fragiel investeringsklimaat ernstig aan te tasten. Zo dreigt Nederland achterloper in plaats van koploper te worden", staat in de brandbrief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Om aan Europese klimaatdoelen te voldoen, zijn brandstofleveranciers in Nederland verplicht jaarlijks steeds meer hernieuwbare brandstoffen te leveren. Daarvoor krijgen ze credits, die ze bij een overschot kunnen verkopen aan branchegenoten die te weinig hernieuwbare brandstof hebben verkocht. Ook de verkoop van groene waterstof, dus waterstof die is gemaakt met hernieuwbare elektriciteit, levert dit soort punten op.

Maar er is nog amper een markt om vrachtwagens of schepen direct waterstof te laten tanken. Om investeringen in groene waterstof aan te jagen, stond Brussel ook de 'raffinageroute' toe. Leveranciers kunnen ook credits verdienen als ze fossiele brandstoffen verkopen waarvoor in het raffinageproces groene waterstof is gebruikt, in plaats van 'grijze' waterstof op basis van aardgas. Dit soort brandstoffen zullen in Nederland echter veel minder meetellen in de score van brandstofverkopers dan groene waterstof die direct wordt verkocht, maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onlangs bekend.