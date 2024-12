Draaischema serie Badgast mogelijk aangepast na ongeluk Tom Waes

HILVERSUM (ANP) - Het draaischema van de KRO-NCRV-serie Badgast moet mogelijk op de schop door het verkeersongeluk van acteur en presentator Tom Waes. Eerder liet de omroep nog weten dat geplande draaidagen met Waes niet konden doorgaan, maar de KRO-NCRV laat bij nader inzien weten dat er überhaupt nog geen draaidagen met Waes gepland stonden.

"Er is door ons per ongeluk een verkeerde interpretatie gemaakt en dat vinden wij heel vervelend", aldus KRO-NCRV. Volgens de omroep is het nog te vroeg om uitspraken over het draaischema te doen. De serie staat gepland voor eind volgend jaar.

Waes raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond bij een verkeersongeluk in Antwerpen. De Bekende Vlaming zat met te veel drank op achter het stuur en ramde een pijlwagen die werkzaamheden aangaf. De KRO-NCRV liet eerder al weten dat "met te veel alcohol op in de auto stappen zeer onverantwoordelijk en kwalijk" is, "zoals ook is gebleken". Later wordt meer duidelijk over de eventuele gevolgen voor de opnames. "Voor nu is het belangrijkste dat hij zich volledig richt op zijn herstel, wij wensen hem daarbij veel sterkte toe."