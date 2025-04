Kallas wil dat EU defensie veel eerder dan 2030 op orde heeft

WARSCHAU (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas vindt dat de Europese Unie veel eerder dan in 2030 haar defensiecapaciteit op orde moet hebben. De Europese Commissie heeft de deadline daarvoor op 2030 gesteld, maar "we moeten sneller gaan", zei Kallas voor het begin van de vergadering van de EU-ministers van defensie. "Ik heb het gevoel dat zij het er daar ook over eens zijn."

Het voorstel van de Commissie gaat om de herbewapening van de EU, voldoende afschrikkingsmacht en een goed lopende defensie-industrie. De Commissie stelt voor dat de lidstaten daar de komende vier jaar 800 miljard euro in kunnen investeren.

Los daarvan hoopt Kallas op snelle extra financiële steun voor Oekraïne, zodat het voor vijf miljard euro aan granaten kan aanschaffen. Dat is een afzwakking van haar eerdere voorstel om zo snel mogelijk veertig miljard euro extra aan Oekraïne beschikbaar te stellen voor de aanschaf van materieel. Een aantal landen heeft wel extra geld voor de aanschaf van granaten toegezegd.