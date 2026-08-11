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Brancheclub: faillissement Accell droevig nieuws voor fietsmarkt

Economie
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 17:57
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BUNNIK (ANP) - Het faillissement van de Nederlandse fietsenfabrikant Accell, bekend van merken als Batavus, Sparta en Babboe, is "ontzettend droevig nieuws voor de fietsmarkt, een aantal prachtige Nederlandse merken en de dealers van deze merken". Dat laat een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG weten.
"We volgen nu de verdere afwikkeling van deze situatie, ondersteunen onze leden en brengen in kaart wat dit betekent voor hen én hun klanten", voegt de zegsman toe. BOVAG vertegenwoordigt ruim 8000 ondernemers in de mobiliteitssector, waaronder ongeveer 550 verkopers van fietsen.
Accell, dat ook fietsmerken als Lapierre, Koga en Raleigh produceert, werd dinsdag door de rechter in Amsterdam failliet verklaard. Het fietsconcern kwam na de coronaperiode in financiële problemen, doordat het opgescheept zat met onverkochte voorraden. De curatoren proberen de komende tijd de onderneming draaiende te houden. Ook onderzoeken zij of verkopen aan het dealernetwerk op korte termijn kunnen worden hervat.
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