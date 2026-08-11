Opnieuw slotrecord voor AEX na plussen chipbedrijven

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is dinsdag opnieuw op de hoogste stand ooit gesloten. Het slotrecord van een dag eerder van 1113,35 werd dankzij een plus van 0,3 procent aangescherpt, tot 1116,77 punten. De index van de hoofdfondsen werd gestuwd door winsten bij de chipbedrijven.

ASML was de grootste stijger bij de hoofdfondsen met een plus van 2,7 procent. ASMI en Besi noteerden allebei een stijging van 2,4 procent. Beleggers reageerden op het nieuws dat Nvidia, de grootste verkoper van AI-chips ter wereld, samenwerkt met een groep investeerders om 500 miljard dollar aan financiering te regelen voor investeringen in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie (AI).

De MidKap klom 1,1 procent tot 1120,77 punten. Elders in Europa noteerden de beurzen een wisselend beeld met winst in Frankfurt (plus 0,3 procent) en kleine verliezen in Londen en Parijs.