Branches eisen toezegging schaderegeling sluiting Julianakanaal

MAASTRICHT (ANP) - Brancheverenigingen en bedrijven die getroffen worden door de maandenlange sluiting van het Julianakanaal in Limburg dringen aan op een snelle toezegging over een compensatieregeling. Donderdag overleggen alle partijen hierover met Rijkswaterstaat.

Het Julianakanaal gaat vanaf 12 augustus dicht. Bedrijven willen graag dat er voor de afsluiting van het kanaal een akkoord over een compensatieregeling op tafel ligt. Of dat gaat lukken is zeer de vraag, omdat de voorgestelde bedragen ver uiteen liggen. Een gang naar de rechter wordt zelfs niet uitgesloten.

Het Julianakanaal moet maandenlang drooggelegd worden om een kapotte bouwkuip weg te halen. Voormalig minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat liet afgelopen voorjaar weten dat een compensatieregeling bespreekbaar was voor de partijen die hier nadeel van ondervinden. Een daarvoor ingehuurd onderzoeksbureau kwam uit op een schadebedrag van maximaal 7,2 miljoen euro per maand.

Te laag

Volgens branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) is dat te laag. "Laten we het zo zeggen: wij hebben ons erg over dat bedrag verbaasd", zegt beleidsadviseur Leny van Toorenburg. De binnenvaart kan volgens haar aanzienlijke schade oplopen als vervoer over water zo duur wordt dat voor alternatief transport over de weg moet worden gekozen. "Dat zou imagoschade opleveren en dat willen we graag voorkomen."

Rijkswaterstaat praat donderdag onder meer met Transport en Logistiek Nederland (TLN), de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), branchevereniging Evofenedex, en de schippers over een compensatieregeling. De LWV wil graag een akkoord hierover voor de afsluiting op 12 augustus, zegt directeur Huub Narinx. Ook hij heeft twijfels over de schadecijfers die nu worden genoemd. "Die bedragen kunnen door onvoorziene omstandigheden fors oplopen, vooral als de weersomstandigheden tegenwerken, bij hoog water of aanhoudende regen."

Garantie

Grote bedrijven op industrieterrein Chemelot, zoals SABIC, OCI Nitrogen, Fibrant en AnQore, komen zoals het er nu voor staat niet in aanmerking voor een schadevergoeding. Chemelot-directeur Loek Radix wil dat dat verandert. "Bovendien willen we een garantie dat de zuidelijke omvaarroute open blijft. "

Als Chemelot onbereikbaar wordt, kan de schade oplopen tot tientallen miljoenen, zegt Radix. Chemelot stapt desnoods naar de rechter. "Dat heeft niet onze voorkeur, maar wij zijn van mening dat het Julianakanaal tijdens de werkzaamheden wel degelijk gedeeltelijk open had kunnen blijven".