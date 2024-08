Negen EU-landen krijgen hulp bij uitvoeringsplan migratieregels

BRUSSEL (ANP) - Negen van de 27 EU-lidstaten krijgen ondersteuning bij het opstellen van hun nationale plan om de strengere Europese migratieregels uit te voeren. Het gaat onder meer om Duitsland en België. Nederland heeft bij de Europese Commissie niet om hulp gevraagd. Die strengere regels, zoals afgesproken in het migratiepact, gaan vanaf medio 2026 gelden.

De regels gaan over het opvangen, verdelen en terugsturen van migranten, waarbij asielzoekers die weinig kans maken in detentie moeten worden gezet. Ook moeten alle landen op dezelfde manier asielzoekers registreren.

In december moeten alle EU-landen hun nationale plan indienen bij de Europese Commissie, waarin ze aangeven wat ze gaan regelen om aan het migratiepact te voldoen. Ook Tsjechië, Estland, Griekenland, Ierland, Italië, Portugal en Roemenië krijgen de komende vier maanden op hun verzoek gericht advies.

De adviseurs kijken bijvoorbeeld of en op welke onderdelen de nationale wetgeving en gerechtelijke processen moeten worden aangepast. Ook worden de negen landen geholpen bij het in kaart brengen van benodigd personeel, IT en kosten.