ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brand bij oliecomplex in Verenigde Arabische Emiraten na aanval

Economie
door anp
zaterdag, 14 maart 2026 om 11:14
ABU DHABI (ANP/RTR/AFP/BLOOMBERG) - Bij een groot oliecomplex in de Verenigde Arabische Emiraten is zaterdagochtend brand ontstaan na een aanval met een drone. Volgens de autoriteiten ontstond de brand bij het Fujairah-complex door resten van een neergeschoten drone.
Een verslaggever van het Franse persbureau AFP zegt zwarte rookwolken te zien boven Fujairah. Er zijn geen gewonden door de aanval en de brand wordt geblust. Sommige activiteiten rond het laden en lossen zijn wel stilgelegd.
Het Fujairah-complex ligt ten zuiden van de Straat van Hormuz en de terminal exporteert nog olie. Er zijn eerder ook al aanvallen gedaan op het complex met veel olieopslagtanks.
De aanval op Fujairah kan een vergelding zijn van Iran na de Amerikaanse bombardementen op het Iraanse eiland Kharg in het noorden van de Perzische Golf.
loading

Loading