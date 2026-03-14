Iran waarschuwt dat havens in Emiraten doelwit zijn

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft gewaarschuwd dat het alle havens in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) als doelwit ziet voor de verdediging tegen Israël en de VS. De inwoners van de havensteden zouden er volgens het Iraanse leger moeten vertrekken voor hun veiligheid.

Teheran "beschouwt het als een legitiem recht zijn nationale territorium en soevereiniteit te verdedigen door vijandelijke Amerikaanse raketten te bestoken in havens, dokken en andere plaatsen waar de VS ze heimelijk hebben opgeslagen in de VAE".

Belangrijke Amerikaanse bases of steunpunten in de VAE zijn de luchtmachtbasis van Al-Dhafra ten zuiden van Abu Dhabi en de haven Jebel Ali aan de zuidrand van Dubai. Daar liggen ook de beroemde kunstmatige 'palmeilanden'.

Amerikaans bombardement

Iran dreigt met meer aanvallen na een Amerikaans bombardement van het eiland Kharg, waar veruit de meeste Iraanse olie wordt verscheept. President Donald Trump sprak van "een van de krachtigste uitgevoerde bombardementen in de geschiedenis van het Midden-Oosten". Hij zei dat alleen militaire doelen en niet de infrastructuur van de oliesector doelwit waren.

Een woordvoerder van het Iraanse defensieministerie heeft verklaard dat Iran nu "met meer geraffineerde wapens gaat werken, met name ballistische raketten en verscheidene raketten die verwoestender, nauwkeuriger en beter in het manoeuvreren zijn".