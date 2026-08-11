Brandstof in delen van Duitsland fors duurder door laagwater

Door de lage waterstanden lopen de prijzen van benzine en diesel flink op in sommige delen van Duitsland. Dat komt vooral doordat brandstof in het land deels via rivieren wordt aangevoerd, vooral over de Rijn. Door het lage water kunnen binnenvaartschepen minder vracht meenemen of helemaal niet varen. Hierdoor moeten transporteurs uitwijken naar duurdere alternatieven zoals vrachtwagens.

De minister van Transport zegt dat de regering de sterke stijging van de brandstofprijzen nauwlettend volgt. Toch zegt minister Steffen Bilger tegenstander te zijn van een nieuwe brandstofkorting. In april besloot Duitsland al tot een tijdelijke brandstofkorting vanwege de Iranoorlog.

Volgens Bilger is een dergelijke korting "niet langer mogelijk en niet langer betaalbaar". De coalitiepartijen zijn wel in gesprek over de problematiek. "We hebben nog geen bevoorradingscrisis. De toeleveringsketens functioneren, maar in sommige regio's zijn de prijzen sterk gestegen", zei Bilger.