NS attendeert Dal Vrij-reizigers op naderende kostenstijging

UTRECHT (ANP) - Het goedkope Nederland Dal Vrij Trein-abonnement gaat voor veel reizigers binnenkort over in een regulier abonnement. Daarvoor waarschuwt de NS. De kosten zullen dan meer dan verdubbelen.

Het voor de zomer in het leven geroepen treinabonnement kostte 49 euro per maand en kon voor een of twee maanden worden gebruikt tussen 15 juni en 31 augustus. Overheidssubsidie maakte de lage prijs mogelijk. Zodra het abonnement afloopt, gaat het over op NS Flex Dal Vrij, dat 127,95 euro per maand kost.

Wanneer de prijs verandert, hangt af van wanneer het abonnement is afgesloten. De grote groep mensen die op 15 juni begon, zal vanaf 15 augustus het nieuwe tarief betalen. Voor mensen die na 1 juli begonnen, geldt al sinds 1 augustus het nieuwe tarief, omdat ze te laat waren voor een tweede maand.

400.000 mensen

NS adviseert mensen te kijken of een ander abonnement beter past. "We hopen natuurlijk dat veel mensen die deze zomer met de trein hebben gereisd vanwege dit voordelige tarief fan zijn geworden van de trein", zegt een woordvoerder.

Bijna 400.000 mensen hebben deze zomer een Nederland Dal Vrij Trein-abonnement afgesloten. Zij hebben gezamenlijk ongeveer 329 miljoen kilometer met de NS afgelegd. Er zijn nog ruim 300.000 abonnementen actief, zegt de vervoerder.