Brandstofprijzen aan pomp gedaald door lagere olieprijs

EINDHOVEN (ANP) - De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp zijn verder gedaald door de recente daling van de olieprijzen. Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter benzine nu 2,524 euro. Op 10 oktober bereikte de adviesprijs voor Euro95 nog de hoogste stand ooit met 2,732 euro.

Daarmee is Euro95 dus ruim 20 cent goedkoper geworden. Ook diesel is de afgelopen weken minder duur geworden. De adviesprijs voor een liter diesel is dinsdag 2,681 euro. De recordstand van halverwege september was 2,824 euro.

De olieprijzen zijn gedaald door de hoop op een diplomatieke oplossing van de oorlog in het Midden-Oosten. Dinsdagochtend stegen de olieprijzen wel weer na berichten over een Amerikaanse aanval op het Iraanse eiland Qeshm.

Tankstations

Voor het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari was de adviesprijs voor Euro95 nog 2,285 euro. Voor diesel was dat voor het begin van de oorlog 2,084 euro.

UnitedConsumers houdt dagelijks de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen bij en berekent daarvan een gemiddelde. Die prijzen worden doorgaans bij duurdere pompen, bijvoorbeeld door tankstations langs de snelweg, gevraagd. Elders is brandstof vaak goedkoper.