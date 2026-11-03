Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brandstofprijzen aan pomp gedaald door lagere olieprijs

Economie
door anp
anp031126056 1
Volg ons op Google Nieuws
EINDHOVEN (ANP) - De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp zijn verder gedaald door de recente daling van de olieprijzen. Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter benzine nu 2,524 euro. Op 10 oktober bereikte de adviesprijs voor Euro95 nog de hoogste stand ooit met 2,732 euro.
Daarmee is Euro95 dus ruim 20 cent goedkoper geworden. Ook diesel is de afgelopen weken minder duur geworden. De adviesprijs voor een liter diesel is dinsdag 2,681 euro. De recordstand van halverwege september was 2,824 euro.
De olieprijzen zijn gedaald door de hoop op een diplomatieke oplossing van de oorlog in het Midden-Oosten. Dinsdagochtend stegen de olieprijzen wel weer na berichten over een Amerikaanse aanval op het Iraanse eiland Qeshm.
Tankstations
Voor het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari was de adviesprijs voor Euro95 nog 2,285 euro. Voor diesel was dat voor het begin van de oorlog 2,084 euro.
UnitedConsumers houdt dagelijks de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen bij en berekent daarvan een gemiddelde. Die prijzen worden doorgaans bij duurdere pompen, bijvoorbeeld door tankstations langs de snelweg, gevraagd. Elders is brandstof vaak goedkoper.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_5238

Ramen aan de buitenkant beslagen na een heldere nacht? Dan doet je glas het juist goed

Jonge moeder met nul afval boodschappentas hand in hand met haar kind en duwtroller bij het lopen in de stad straat

Zoveel kinderbijslag krijgen een Belg, een Duitser en jij per kwartaal

Een witte vrieskist staat tegen de muur van een schuur, tussen tuingereedschap en een fiets.

Zo check je of je vriezer in de garage de eerste nachtvorst aankan

shutterstock_2741626357

Een thuisbatterij vóór januari kopen? Reken eerst deze drie scenario’s door

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Rook uit je warmtepomp na de eerste vorstnacht? Dat is geen storing, maar bel wél als je dit ziet

IMG_5245

Hangt je CO-melder naast de cv-ketel op ooghoogte? Daar hoort hij volgens de brandweer niet

Loading