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Yeşilgöz over belastingplan: "Het is een risico, natuurlijk. Ik had het liever ook anders gezien."

Politiek
door Redactie
yesilgoz kiezer moet weten of omtzigt premier wil worden1699235134
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Asielminister en vicepremier Bart van den Brink houdt vol dat er "gewoon een heel goed belastingplan" ligt. Tegelijkertijd erkent hij dat er nog geen deal met de oppositie is waarmee steun voor het belastingplan in het parlement verzekerd is.
De CDA'er sprak kort voor de ingelaste ministerraad met de pers. Over besluiten die op tafel liggen, liet hij nog niets los.
Gevraagd hoe dit plan een meerderheid moet krijgen, antwoordde Van den Brink: "Dat is uiteindelijk natuurlijk ook het debat dat in de Tweede Kamer zal plaatsvinden. Wat op zich altijd plaatsvindt. Alleen we zijn gewend in Nederland dat dat voorafgegaan wordt door afspraken waarvan je weet dat het een meerderheid oplevert." Hij wacht voorstellen uit de Kamer af.
"Het is een risico, natuurlijk", zei VVD-vicepremier en defensieminister Dilan Yeşilgöz. "Ik had het liever ook anders gezien. Dat is ook duidelijk. Ik ga niet zeggen dat dit de beste route is, maar dit is wel de route die wij nu op tafel leggen, die wij hebben gekozen." Volgens Yeşilgöz heeft het kabinet veel wensen van de oppositie in het belastingplan verwerkt. "Wij hebben ons werk gedegen gedaan."

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