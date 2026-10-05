ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Braziliaanse beurs opent hoger na verkiezingsvoorsprong Bolsonaro

Economie
door anp
anp051026116 1
Volg ons op Google Nieuws
SÃO PAULO (ANP/BLOOMBERG) - Beleggers op de beurs in São Paulo reageerden maandag enthousiast op het nieuws dat Flávio Bolsonaro de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen had gewonnen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan opponent en zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro deed het beter dan de peilingen hadden verwacht en is nu de favoriet voor de tweede ronde later deze maand.
De Ibovespa, de hoofdindex van de beurs in São Paulo, steeg bij de opening 8 procent naar een recordhoogte. Ook de Braziliaanse munt werd meer waard.
De verwachting is dat Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, eerder zal bezuinigen om onder meer de dubbelcijferige rente omlaag te krijgen. Lula is terughoudend geweest om bezuinigingen toe te zeggen.
Beleggers hadden er over het algemeen op gerekend dat Lula zou winnen. Bolsonaro kreeg 47 procent van de stemmen, tegen 45 procent voor Lula. Omdat Bolsonaro minder dan 50 procent van de stemmen behaalde, is er een tweede ronde op 25 oktober.
loading

POPULAIR NIEUWS

eifel-maare

Op nog geen honderd kilometer van Limburg rommelt een vulkaan die ooit half Europa onder de as legde

vooruitzichten pensioenfondsen zien er heel slecht uit1582608251

Gepensioneerd stel met €100.000 spaargeld? Volgend jaar betaal je mogelijk ineens box 3, en het kan ook je ouderenkorting kosten

IMG_4944

Blijft de regen woensdag in plassen op je gazon staan? Na deze droge zomer trekt het water niet vanzelf in, en meer water geven helpt niet

erfenis-woningmarkt-header

Leende je je kind geld voor een huis? Juist die lening wordt in 2027 zwaarder belast, ook als de kleine spaarder wordt ontzien

262445369_m

Amsterdamse schooldirecteur maakt miljoen euro aan onderwijsgeld over aan familieleden

Doktorschnabel_430px

Het begint met een klein berichtje over een onduidelijk virus. Zo begon corona ook

Loading