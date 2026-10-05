Djokovic bereikt finale in Beijing na diskwalificatie Medvedev

BEIJING (ANP) - Novak Djokovic heeft de finale van het ATP-toernooi van Beijing bereikt na een diskwalificatie van zijn tegenstander Daniil Medvedev. De Rus sloeg bij een stand van 7-5 5-3 in het voordeel van Djokovic een bal weg en raakte daarbij een toeschouwer. Hij werd daarop door de umpire gediskwalificeerd.

Djokovic won het toernooi in Beijing zes keer. De laatste keer deed hij dat in 2015. Het is voor het eerst sinds de Australian Open begin dit jaar dat de voormalig nummer 1 van de wereld dit seizoen in de finale van een ATP-toernooi staat.

In de finale neemt de Serviër het op tegen Alex de Minaur. De Australiër zag zijn tegenstander Hubert Hurkacz uit Polen in de tweede set van hun partij opgeven. De Minaur leidde toen met 6-4 3-2.