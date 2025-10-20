ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Braziliaanse Petrobras start olieboringen bij Amazone-monding

Economie
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 21:02
anp201025201 1
RIO DE JANEIRO (ANP/RTR) - Het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras heeft na een jarenlange strijd met milieuorganisaties toestemming gekregen om naar olie te boren in de buurt van de monding van de Amazone-rivier in Brazilië. Volgens Petrobras beginnen de boringen onmiddellijk en zullen ze voorlopig ongeveer vijf maanden duren.
De monding van de Amazone-rivier ligt in het noorden van Brazilië, waar de rivier uitmondt in de Atlantische Oceaan. De regio geldt als het meest veelbelovende oliegebied van Brazilië. Milieuactivisten menen dat olieboringen voor de kust en bij de Amazone-monding schadelijke gevolgen hebben voor de natuur.
Petrobras zal een verkennend boorgat slaan op zee, op een diepte van meer dan 2800 meter. Brazilië heeft een sterk groeiende olie- en gassector en is een van de grootste olieproducenten van Latijns-Amerika. De kwestie van de olieboringen zal naar verwachting volgende maand worden besproken op de VN-klimaattop in het Braziliaanse Belém.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538702041

Pieter:Dit is waar de 'Omtzigt-kiezer' naartoe gaat

Scherm­afbeelding 2025-10-20 om 15.46.13

Hoe Trump bezig is zijn eigen SA op te bouwen

ANP-302603913

Pas op met finasteride tegen kaalheid: gebruikers worstelen met depressie en andere psychische klachten

anp201025089 1

Van Hijum: de WIA wordt het nieuwe toeslagenschandaal

ANP-529315227

Waarom vinden we geen aliens? Misschien omdat ze al veel verder zijn dan wij, denken onderzoekers

ANP-539768356

12 van de 15 partijprogramma's bevatten punten die strijdig zijn met de rechtsstaat: deze partijen scoren wel goed

Loading