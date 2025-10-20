Braziliaanse Petrobras start olieboringen bij Amazone-monding

RIO DE JANEIRO (ANP/RTR) - Het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras heeft na een jarenlange strijd met milieuorganisaties toestemming gekregen om naar olie te boren in de buurt van de monding van de Amazone-rivier in Brazilië. Volgens Petrobras beginnen de boringen onmiddellijk en zullen ze voorlopig ongeveer vijf maanden duren.

De monding van de Amazone-rivier ligt in het noorden van Brazilië, waar de rivier uitmondt in de Atlantische Oceaan. De regio geldt als het meest veelbelovende oliegebied van Brazilië. Milieuactivisten menen dat olieboringen voor de kust en bij de Amazone-monding schadelijke gevolgen hebben voor de natuur.

Petrobras zal een verkennend boorgat slaan op zee, op een diepte van meer dan 2800 meter. Brazilië heeft een sterk groeiende olie- en gassector en is een van de grootste olieproducenten van Latijns-Amerika. De kwestie van de olieboringen zal naar verwachting volgende maand worden besproken op de VN-klimaattop in het Braziliaanse Belém.