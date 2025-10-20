Israël ontvangt lichaam na overdracht overleden gijzelaar

TEL AVIV (ANP) - Israël heeft opnieuw stoffelijke resten ontvangen die van een overleden gijzelaar zouden zijn. Het lichaam gaat na een plechtigheid naar een forensisch instituut voor identificatie, berichten Israëlische media als Haaretz en Times of Israel.

Het Rode Kruis haalde het lichaam op in de Gazastrook. Daarna droeg de hulporganisatie de stoffelijke resten over aan Israëlische troepen.

Hamas heeft een reeks lichamen teruggegeven als onderdeel van een akkoord. Ook zijn alle nog levende gijzelaars vrijgelaten. Israël heeft als tegenprestatie Palestijnse gevangenen laten gaan en er is een bestand.

Ook hebben Israëlische troepen zich teruggetrokken naar een "gele lijn" in de Gazastrook. Die lijn wordt volgens Times of Israel nu ook zichtbaar gemarkeerd met gele betonblokken, die ongeveer 200 meter uit elkaar staan.