ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brazilië zet Chinese BYD op zwarte lijst na slavernijschandaal

Economie
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 19:42
anp070426175 1
SAO PAULO (ANP/RTR) - Brazilië heeft de Chinese elektrische autofabrikant BYD op een lijst geplaatst van werkgevers die hun werknemers onder slavernijachtige omstandigheden aan het werk hebben gezet. Dat gebeurde na een schandaal in 2024 waarbij Chinese werknemers slachtoffer zouden zijn geweest van mensenhandel en misleidende contracten. De lijst van het Braziliaanse ministerie van Arbeid kan de reputatie van de autofabrikant flink schaden.
Door de kwestie wordt BYD bij sommige Braziliaanse banken geweerd, maar de autofabriek in het land draait wel gewoon door. Chinese werknemers die door het bedrijf in Brazilië waren aangenomen, moesten hun paspoorten inleveren bij hun nieuwe werkgever en het grootste deel van hun salaris rechtstreeks naar China sturen. Ook moesten ze een borg van bijna 900 dollar betalen die ze pas na zes maanden werk konden terugkrijgen, volgens een arbeidscontract dat persbureau Reuters heeft ingezien.
BYD heeft nog niet gereageerd op de kwestie tegenover Reuters.
loading

4JZP6AF_AFP__20230810__mazza_formerpr230810_npCHg__v1__HighRes__FormerPresidentOfTheUnitedSt_jpg

shutterstock_2476215863

251969292_m

anp060426117 1

ANP-530455832

anp070426120 1

Loading