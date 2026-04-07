Brazilië zet Chinese BYD op zwarte lijst na slavernijschandaal

SAO PAULO (ANP/RTR) - Brazilië heeft de Chinese elektrische autofabrikant BYD op een lijst geplaatst van werkgevers die hun werknemers onder slavernijachtige omstandigheden aan het werk hebben gezet. Dat gebeurde na een schandaal in 2024 waarbij Chinese werknemers slachtoffer zouden zijn geweest van mensenhandel en misleidende contracten. De lijst van het Braziliaanse ministerie van Arbeid kan de reputatie van de autofabrikant flink schaden.

Door de kwestie wordt BYD bij sommige Braziliaanse banken geweerd, maar de autofabriek in het land draait wel gewoon door. Chinese werknemers die door het bedrijf in Brazilië waren aangenomen, moesten hun paspoorten inleveren bij hun nieuwe werkgever en het grootste deel van hun salaris rechtstreeks naar China sturen. Ook moesten ze een borg van bijna 900 dollar betalen die ze pas na zes maanden werk konden terugkrijgen, volgens een arbeidscontract dat persbureau Reuters heeft ingezien.

BYD heeft nog niet gereageerd op de kwestie tegenover Reuters.