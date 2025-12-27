Oekraïne: een derde van Kyiv zonder verwarming na aanval Rusland

KYIV (ANP) - Ongeveer een derde van de Oekraïense hoofdstad Kyiv zit zonder verwarming na Russische aanvallen in de nacht van vrijdag op zaterdag, aldus minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha. Ook in de regio rondom de stad zijn dergelijke problemen ontstaan.

De temperatuur in Kyiv ligt zaterdag rond het vriespunt. Door de aanvallen zijn volgens Oekraïense informatie ook een dode en enkele tientallen gewonden gevallen. President Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland Oekraïne heeft aangevallen met bijna vijfhonderd drones en veertig raketten, met energievoorzieningen en civiele infrastructuur als doelwitten. Deze aanval toont volgens hem aan dat Moskou de oorlog niet wil stoppen.

Minister Sybiha wijst erop dat de bombardementen komen "op het moment dat de leiders van Oekraïne en de Verenigde Staten zich voorbereiden op een ontmoeting om vrede te bevorderen". Zelensky en de Amerikaanse president Donald Trump komen zondag bijeen. De Oekraïense minister pleit voor meer druk op Rusland.