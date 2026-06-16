Oud-ECB-baas Trichet: “We moeten voorbereid zijn op het ergste”

Jean-Claude Trichet is bezorgd en vooral over Frankrijk: wie nu rustig achteroverleunt, onderschat hoe snel een nieuwe schulden ‑ en vertrouwenscrisis kan losbarsten.

Rente omhoog, zorgen ook

In een interview zegt de 83-jarige oud-ECB-baas Jean-Claude Trichet dat de recente renteverhogingen van de centrale bank “zeker geen fout” zijn. Volgens hem is het cruciaal dat de ECB haar geloofwaardigheid behoudt door inflatieverwachtingen rond de 2 procent te verankeren. De eurozone-inflatie kroop in maart al weer richting 2,5 procent, terwijl de groei begin 2026 vrijwel stilviel.

Trichet slaat alarm: waarom Frankrijk nu de achilleshiel van de euro is

Tegelijk wijst Trichet op een gevaarlijk blinde vlek: de exploderende tekorten in zowel de VS als Europa. In de jaren zeventig lieten veel centrale banken inflatie ontsnappen via loon‑ en prijsspiraals; die fout mag zich volgens hem niet herhalen.

Gemiddeld ligt de eurozone rond de 80–90% schuld/bbp, duidelijk boven de 60%-norm uit het Stabiliteits- en Groeipact, met vooral Frankrijk, Italië, Spanje, Griekenland en België als zware jongens.

Frankrijk als zenuwcentrum

Opvallend scherp is Trichet over zijn eigen land, Frankrijk, dat hij expliciet als zorgenkindje noemt. De Franse staatsschuld is de afgelopen jaren opgelopen tot ver boven de 100 procent van het bbp, en economen waarschuwen dat een tekort van rond de 5 procent in 2026 de houdbaarheid verder onder druk zet. Daarbij komt dat de eurozone-economie begin 2026 vrijwel geen groei laat zien, waardoor hogere rente en hoge schulden elkaar beginnen te bijten.

“De tijd van gratis geld is voorbij; wie zijn begroting nu niet op orde brengt, gokt met de volgende crisis.”

Wat Trichet tussen de regels door zegt: als een grote euroland als Frankrijk in de problemen komt, is dat geen lokaal probleem meer, maar een test voor de hele muntunie.

De cijfers:

De Europese HICP-inflatie steeg dit jaar van 1,7 procent in januari naar 2,56 procent in maart, waarmee de prijzen weer sneller oplopen dan in 2025. Tegelijkertijd zakte de groei in de eurozone in het eerste kwartaal terug naar 0,1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De Franse overheidsschuld beweegt richting 115 procent van het bbp, met tekorten ruim boven de EU-norm van 3 procent.

Goede raad: waakzaam, niet hysterisch

Trichets waarschuwing is geen doemverhaal, maar een politiek signaal: nu de inflatie terugveert en de rente hoger staat, is de tijd van gratis geld definitief voorbij. Landen die hun begroting niet op orde brengen, kunnen bij een volgende schok – geopolitiek, financiële markten, of energie – nauwelijks nog reageren.

Voor Europa betekent dit dat de discussie over staatsschulden geen technocratische hobby is, maar een debat over de slagkracht van de EU in een onrustige wereld. Trichets boodschap aan politici is ontnuchterend simpel: hoop op het beste, maar organiseer je financiën alsof het ergste nog moet komen. Want dat zou zomaar kunnen.

Staatschuld grote eurolanden (kern van de muntunie)

Frankrijk – circa 113% bbp in 2024.

Italië – circa 135% bbp in 2024.

Spanje – circa 102% bbp in 2024.

Duitsland – circa 62,5% bbp in 2024.

Nederland – circa 43–44% bbp in 2024.

Overige hoge schulden binnen de EU