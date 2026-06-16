Nieuwe studie: zo gelukkig word je van kinderen

We groeien op met het idee dat kinderen krijgen hét recept is voor levensgeluk. Van de eerste echo tot trotse familiefoto’s op Instagram: ouderschap wordt vaak neergezet als de ultieme bron van vreugde. Maar een nieuwe internationale studie zet daar een opvallende kanttekening bij. Kinderen maken mensen namelijk niet per se gelukkiger. Wel zorgen ze voor iets anders: meer betekenis in het leven.

Onderzoekers analyseerden gegevens van ruim 5.500 deelnemers uit tien verschillende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Japan en Polen. Zij onderzochten zowel het dagelijkse geluk van mensen als hun gevoel van zingeving. Wat blijkt? Ouders en niet-ouders verschillen nauwelijks van elkaar als het gaat om geluk, tevredenheid of negatieve emoties zoals verdriet en schuldgevoel.

Relatie belangrijker dan kinderen

Volgens hoofdonderzoeker professor Menelaos Apostolou van de University of Nicosia zit er een belangrijke verklaring achter eerdere onderzoeken die wél een positief effect van kinderen op geluk vonden. Veel studies hielden namelijk onvoldoende rekening met de relatiestatus van deelnemers.

En dat maakt nogal een verschil. Mensen met een partner rapporteren gemiddeld een hoger welzijn dan singles én hebben bovendien vaker kinderen. Wanneer onderzoekers hiervoor corrigeerden, verdween het vermeende gelukseffect van ouderschap vrijwel volledig. Met andere woorden: een fijne relatie blijkt een veel sterkere voorspeller van dagelijks geluk dan het hebben van kinderen.

Meer betekenis, vooral voor vrouwen

Toch is het verhaal niet zo zwart-wit. Hoewel ouders niet gelukkiger blijken, ervaren ze wel iets meer zingeving in hun leven. Vooral vrouwen scoorden iets hoger op vragen over levensdoel en betekenis. Volgens de onderzoekers past dat bij het idee dat opvoeden een langetermijnmissie is, waarbij verantwoordelijkheid en toewijding centraal staan.

Dat betekent dus niet dat kinderen geen vreugde brengen. Integendeel. Ouders ervaren vaak intense geluksmomenten: een eerste stapje, een diploma-uitreiking of een spontane knuffel. Alleen zijn die pieken tijdelijk en veranderen ze niet blijvend het algemene geluksniveau.

Ook een keerzijde

De studie vond nog een opvallend effect. Mensen met kinderen waren gemiddeld iets minder tevreden over hun relatie dan stellen zonder kinderen. De onderzoekers wijzen daarbij op de financiële druk, tijdgebrek en stress die het opvoeden van kinderen met zich mee kan brengen.

Apostolou benadrukt daarom dat de resultaten niet betekenen dat kinderen krijgen ‘de moeite niet waard’ is. Volgens hem zit de grootste beloning van ouderschap niet in permanent geluk, maar in de diepe band die ontstaat tussen ouder en kind.

Of zoals hij het zelf verwoordt: het echte cadeau van ouderschap is dat je mensen in je leven creëert van wie je onvoorwaardelijk houdt en die onvoorwaardelijk van jou houden. En misschien is dat uiteindelijk wel waardevoller dan geluk alleen.