Britse centrale bank verlaagt rente voor vierde keer dit jaar

door anp
donderdag, 18 december 2025 om 13:22
anp181225152 1
LONDEN (ANP) - De Bank of England heeft het rentetarief in het Verenigd Koninkrijk verder verlaagd. Met de lagere leenkosten wil de Britse centrale bank de economie ondersteunen. De rente ging omlaag met een kwart procentpunt naar 3,75 procent.
Het is de vierde renteverlaging dit jaar. Het besluit lag in lijn met de verwachting van economen. De beleidsbepalers van de Britse centrale bank waren het er niet unaniem over eens. Vijf van de negen bestuurders stemden voor een renteverlaging en vier bestuurders hadden liever een rentepauze gezien.
De renteverlaging volgt op een onverwachte krimp van de Britse economie in oktober. Ook is de werkloosheid toegenomen. Daarnaast bleek woensdag dat de Britse inflatie in november flink is afgenomen tot 3,2 procent.
Hoewel de inflatie nog steeds boven de doelstelling van 2 procent van de centrale bank ligt, biedt de neerwaartse economische trend de centrale bank de ruimte om de leenkosten te verlagen en zo de economie, de consumptie en de kredietverlening te stimuleren.
