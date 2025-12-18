Kamer blijft bij langere boetepauze schijnzelfstandigheid

DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet alsnog langer wacht met het volledig handhaven van de wet die schijnzelfstandigheid moet tegengaan. Werkgevers krijgen nu alleen een naheffing en nog geen boete als zij betrapt worden op de inzet van zzp'ers voor werk dat in loondienst gedaan moet worden. De Kamer wil dat dit nog een jaar zo blijft.

Een eerdere motie hierover werd begin oktober aangenomen, maar demissionair staatssecretaris Eugène Heijnen (Financiën, BBB) liet al snel weten dat hij die naast zich neer zou leggen. Het kabinet vindt dat werkgevers en zzp'ers lang genoeg de tijd hebben gehad om te wennen aan de nieuwe situatie waarin de Belastingdienst na een jarenlange pauze de wet weer handhaaft.

In een debat over de kwestie bleef Heijnen erbij dat het onwenselijk is als de handhaving nog een jaar wordt opgeschort. Hij wilde nog niet zeggen wat hij doet als de Kamer hem opnieuw opdraagt de zogenoemde 'zachte landing' voor ondernemers met een jaar te verlengen. Die kans is aanzienlijk; veel partijen drongen er in het debat op aan.