Frankrijk wil Mercosur-deal nog altijd niet ondertekenen

BRUSSEL (ANP) - Frankrijk is nog niet klaar voor de handelsdeal met Zuid-Amerikaanse landen, laat president Emmanuel Macron voorafgaand aan de EU-top weten. "Ik wil onze protesterende boeren zeggen dat het standpunt van Frankrijk vanaf het begin duidelijk is geweest: wij vinden de voorwaarden onvoldoende en vinden dat deze overeenkomst niet kan worden ondertekend", zei hij.

Duizenden boeren zijn in Brussel met trekkers om onder meer te demonstreren tegen de deal. Ze zijn bang te worden weggeconcurreerd door boeren uit Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay.

EU-leiders bespreken de Mercosur-deal tijdens een diner, maar de stemming hierover is waarschijnlijk vrijdag in een zogeheten onderraad. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wil zaterdag naar Brazilië vliegen om het akkoord te ondertekenen. Daarvoor moet wel een ruime meerderheid van de EU-landen voor stemmen. Frankrijk en Italië willen de stemming uitstellen.