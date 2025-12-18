ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Frankrijk wil Mercosur-deal nog altijd niet ondertekenen

Samenleving
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 13:30
anp181225154 1
BRUSSEL (ANP) - Frankrijk is nog niet klaar voor de handelsdeal met Zuid-Amerikaanse landen, laat president Emmanuel Macron voorafgaand aan de EU-top weten. "Ik wil onze protesterende boeren zeggen dat het standpunt van Frankrijk vanaf het begin duidelijk is geweest: wij vinden de voorwaarden onvoldoende en vinden dat deze overeenkomst niet kan worden ondertekend", zei hij.
Duizenden boeren zijn in Brussel met trekkers om onder meer te demonstreren tegen de deal. Ze zijn bang te worden weggeconcurreerd door boeren uit Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay.
EU-leiders bespreken de Mercosur-deal tijdens een diner, maar de stemming hierover is waarschijnlijk vrijdag in een zogeheten onderraad. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wil zaterdag naar Brazilië vliegen om het akkoord te ondertekenen. Daarvoor moet wel een ruime meerderheid van de EU-landen voor stemmen. Frankrijk en Italië willen de stemming uitstellen.
loading

POPULAIR NIEUWS

215460170_m

Man eet hamburger en sterft uren later. Dit is waarom

vertrouwen in huizenmarkt zakt verder weg1545897133

Huizenmarkt koelt af: “Je voelt dat er iets aan de gang is”

ANP-509356916

Poolhitte breekt opnieuw records: “Het hele concept winter wordt geherdefinieerd”

imrs

Doorbraak in long-covid-onderzoek: chronische ontsteking blijkt belangrijkste oorzaak

Scherm­afbeelding 2025-12-18 om 07.55.38

Trump schreeuwt zich vrij: bizarre tv-toespraak maakt Biden zondebok voor dure leven

ANP-492304980

Leven als een koning voor 1500 euro per maand: dit zijn de goedkoopste landen om te wonen als Nederlander

Loading