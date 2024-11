Britse economie krimpt onverwacht

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse economie is in september onverwacht met 0,1 procent gekrompen. Analisten hadden gerekend op een groei van 0,2 procent, ook nu de nieuwe Britse regering flinke groeiverwachtingen in het vooruitzicht heeft gesteld. Minister van Financiën Rachel Reeves is dan ook "niet tevreden" met deze cijfers.

De industrie en bouwsector krompen in september, terwijl de dienstensector gelijk bleef. Over het derde kwartaal ging een minimale groei van 0,1 procent in de boeken, na een plus van 0,5 procent in het voorgaande kwartaal.

De Britse economie heeft al langer moeite te herstellen van de coronacrisis en onderging vorig jaar al even een recessie. Van de ontwikkelde economieën doet alleen Duitsland het slechter.

De nieuwe premier Keir Starmer stelde richting zijn verkiezing in juli een doel van 2,5 procent economische groei in het vooruitzicht, waarmee het Verenigd Koninkrijk de grootste groei van de G7-landen zou moeten doormaken.