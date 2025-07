Britse economie krimpt voor tweede maand op rij

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Britse economie is in mei voor de tweede maand op rij gekrompen. Volgens economen van ING zijn er daardoor groeiende zorgen over de economische vooruitzichten van het Verenigd Koninkrijk. Als andere cijfers volgende week ook slecht zijn, zou dat de druk op de Bank of England vergroten om sneller de rente te verlagen.

Cijfers van het Britse statistiekbureau wijzen op een krimp van 0,1 procent na een afname van de omvang van de economie van 0,3 procent in april. Hoewel de dienstensector een minieme groei liet zien, zorgden afnames bij de industriële productie en de bouw voor een daling van het totale cijfer.

De Britse economie groeide nog sterk in het eerste kwartaal. Maar achteraf bezien werd die groei waarschijnlijk voor een groot deel gestuwd door het aflopen van een belastingvoordeel voor sommige huizenaankopen in april, wat de sector vlak voor de deadline een boost gaf, en door haast van fabrikanten om hogere Amerikaanse importtarieven voor te zijn.

'Teleurstellend'

De Labour-regering in Londen rekende juist op sterkere groei om haar uitgavenambities te helpen financieren. In een verklaring noemde minister van Financiën Rachel Reeves de nieuwste cijfers vrijdag "teleurstellend". Ze voegde eraan toe dat ze "vastbesloten is om de economische groei aan te zwengelen".

Reeves zit eigenlijk klem tussen de noodzaak om nerveuze obligatiemarkten gerust te stellen en de zorgen weg te nemen van parlementsleden van haar partij die willen dat de minister de portemonnee trekt. Er zijn zorgen dat verdere belastingverhogingen in het najaar zullen drukken op een toch al zwakke economie.