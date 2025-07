Alkmaar, Hengelo, Apeldoorn en Helmond krijgen nieuwe woonwijken

DEN HAAG (ANP) - In de omgeving van Alkmaar, Hengelo en Enschede, Apeldoorn en Helmond worden de komende jaren grote nieuwe woonwijken gebouwd, bevestigt woonminister Mona Keijzer (BBB) na berichtgeving van RTL Nieuws. Deze nieuwe grote bouwlocaties worden toegewezen in de Nota Ruimte, die Keijzer vrijdag bespreekt in de ministerraad.

In deze nota staan plannen over hoe Nederland de komende jaren ruimtelijk moet worden ingericht. De vier genoemde regio's worden toegevoegd aan de lijst met zeventien andere grootschalige woningbouwlocaties. Hier worden per plek duizenden woningen gebouwd.

Voor de ministerraad licht Keijzer toe dat daarnaast op allerlei plekken in het land kleinschalige bouwlocaties worden aangewezen. "Echt overal in Nederland moeten er plekken komen voor huizen, en graag een beetje snel." Daarom probeert ze ook om procedures sneller en eenvoudiger te maken.