Britse gasvoorraden op 'zorgwekkend laag niveau' door vrieskou

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Verenigd Koninkrijk is "zorgwekkend" dicht bij het einde van zijn gasvoorraad. Volgens British Gas-eigenaar Centrica ligt het niveau ruim een kwart lager dan vorig jaar en is er nog maar voor een week aan gas over. Dat komt door de vrieskou in het Verenigd Koninkrijk en het wegvallen van Russisch gas door pijpleidingen in Oekraïne.

Toch zou er nog geen direct risico op tekorten voor huishoudens zijn. De lagere voorraad maakt het vooral lastig om de gasniveaus weer op peil te krijgen voor de langere termijn. Ook gaat dat meer kosten, omdat de prijs nu 42 procent hoger ligt dan vorig jaar rond deze tijd.

Anders dan in de Europese Unie geldt er in het Verenigd Koninkrijk geen minimum voor hoe vol de gasvoorraad moet zitten. EU-landen letten daar meer op sinds het uitbreken van de energiecrisis in 2022.