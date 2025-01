Hof oordeelt over klacht tegen advocaat Roethof: ongegrond

DEN HAAG (ANP) - De klacht tegen advocaat Gerald Roethof voor lekken is toch ongegrond verklaard, bevestigde het Hof van Discipline vrijdag na berichtgeving van het AD. Roethof had eerder een schorsing opgelegd gekregen door de Raad van Discipline voor het lekken van informatie in een lopend onderzoek. Roethof ging in beroep en de beslissing van de Raad is nu door het Hof vernietigd, aldus een woordvoerder.

Een cliënt van Roethof die in de zomer van 2020 werd aangehouden mocht destijds alleen contact hebben met zijn raadsman. Die mocht dan ook geen informatie delen met de buitenwereld. Toch is er informatie over de zaak naar buiten gekomen. De deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam diende daarop een klacht in tegen Roethof.