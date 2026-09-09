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Britse luchtverkeersleiding: storing komt niet door cyberaanval

Economie
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 10:35
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LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het hoofd van de Britse luchtverkeersleiding NATS heeft een cyberaanval uitgesloten als oorzaak van de storing die voor veel geannuleerde vluchten heeft gezorgd. De storing heeft meer dan 1000 vluchten op Britse luchthavens ontregeld. Dinsdag werden er tientallen vluchten geschrapt op Schiphol vanwege het technische probleem.
De Britse luchtverkeersleiding stelt dat het herstel enige tijd zal duren. De storing levert daarom woensdag ook nog problemen op. Op Londen Heathrow moeten reizigers rekening houden met de nasleep van de storing. De drukste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk heeft extra medewerkers ingezet om de dienstverlening weer op te bouwen. Ook op luchthaven Londen Gatwick duurt het nog even voordat de operaties weer "volledig de norm bereiken".
Ook woensdag zijn vluchten op Schiphol naar het Verenigd Koninkrijk geannuleerd of vertraagd. De luchthaven kan niet zeggen of dat komt door de storing.
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