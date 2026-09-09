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Eerste postkoloniale leider van Hongkong overleden

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 10:30
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HONGKONG (ANP/DPA/AFP) - De eerste postkoloniale leider van Hongkong is overleden. Tung Chee-hwa overleed dinsdag op 89-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn familie, meldt zijn kantoor. Hij leidde de Chinese regio van 1997 tot 2005.
Hongkong was van 1841 tot 1997 een Britse kroonkolonie, totdat het Verenigd Koninkrijk het gebied teruggaf aan China. Sindsdien is Hongkong een zogenoemde speciale administratieve regio van China, met het 'één land, twee systemen'-principe. Tung zei in zijn inauguratietoespraak op 1 juli 1997 er heilig in te geloven dat Hongkong "een nog glorieuzere en succesvollere toekomst tegemoet gaat".
De in Shanghai geboren zakenman werd geselecteerd door een door Beijing gesteunde commissie. Veel van de politieke en economische maatregelen die tijdens Tungs historische ambtstermijn werden ingevoerd, hebben Hongkong blijvend gevormd. De regering kreeg onder zijn leiding te maken met onder meer een financiële crisis en de uitbraak van het SARS-virus.
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