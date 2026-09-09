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Zuid-Holland bezorgd om infrastructuur: alles staat ter discussie

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 17:19
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DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de aanstaande herverdeling van het budget voor infrastructuurprojecten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle plannen voor wegen, spoorlijnen en bruggen te financieren. Minister Vincent Karremans en staatssecretaris Annet Bertram maken over enkele weken bekend welke projecten prioriteit krijgen.
"Beheer, onderhoud en vernieuwing van infrastructuur: eigenlijk staat alles potentieel ter discussie", zei de Zuid-Hollandse gedeputeerde Jeroen van Dijken. "Het gaat om zowel oude als nieuwe plannen." Enkele maanden geleden uitte hij al zijn zorgen. "De gesprekken met I&W zijn tijdens de zomer doorgegaan en later deze maand staat nog een gesprek in de agenda. Mijn zorgen zijn nog niet minder geworden. Er staat veel op het spel, maar er is nog heel veel onduidelijkheid. We werken hier hard aan, samen met andere provincies en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag."
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