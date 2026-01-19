ECONOMIE
Britse premier Starmer wil handelsoorlog voorkomen

Economie
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 10:41
anp190126083 1
LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer vindt dat er met de door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde importheffingen voor Europese landen die Groenland militair steunen een verkeerde weg wordt ingeslagen. Dat zei hij maandag op een persconferentie, het Verenigd Koninkrijk is een van die landen waar die heffing voor geldt. Starmer zegt ook vastberaden te zijn om de relatie met de Verenigde Staten sterk te houden.
Starmer noemt de heffingen "compleet verkeerd" en stelt dat een handelsoorlog in niemands belang is. Zijn focus ligt voor nu op het voorkomen van zo'n handelsoorlog. Hij benadrukt het belang van "kalme discussies tussen bondgenoten" om het dossier Groenland op te lossen.
