Duitse minister van Financiën: Europa laat zich niet chanteren

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse minister van Financiën en vicekanselier Lars Klingbeil zegt dat "Europa zich niet zal laten chanteren door de Verenigde Staten om Groenland". De regering-Trump heeft de acht Europese landen die militairen naar Groenland hebben gestuurd een importheffing van 10 procent opgelegd. De heffing gaat op 1 februari in en wordt 1 juni verhoogd tot 25 procent.

Met de dreiging om Groenland te annexeren heeft Trump volgens Klingbeil een rode lijn bereikt. De Europese Unie zou volgens hem moeten overwegen een juridisch instrument in te zetten dat is ontworpen om economische druk en dwang tegen te gaan. "We worden voortdurend geconfronteerd met nieuwe provocaties en tegenstellingen, die president Trump bewust opzoekt. Hier moeten wij Europeanen duidelijk maken dat de grens is bereikt", zei Klingbeil maandag in Berlijn.

Volgens Klingbeil moet nu worden onderzocht of het bestaande rechtsmiddel kan worden ingezet. "Europa moet te allen tijde klaar zijn om te handelen, en dat kan niet op het laatste moment worden voorbereid. De voorbereidingen moeten nu worden getroffen," voegde hij eraan toe.

Volgens de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN en Duits voormalig minister van Buitenlandse Zaken Anna Baerbock schaden de Verenigde Staten vooral zichzelf met de tarieven. "Wat Trump momenteel doet, is een absoluut schot in de eigen economische voet", zei Baerbock in Deutschlandfunk. "De VS zitten extreem zwaar in de schulden en hebben er een groot belang bij om de handel voort te zetten."

Met het oog op de oorlog van Rusland in Oekraïne zei Baerbock dat, als Trump succes zou hebben in Groenland, "in de toekomst geen enkel land ter wereld nog rustig en in vrede zou kunnen slapen".