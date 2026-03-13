ECONOMIE
Britse regering wil met hervorming sneller kerncentrales bouwen

Economie
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 12:38
anp130326116 1
LONDEN (ANP) - De Britse regering wil regelgeving voor de bouw van kerncentrales grondig hervormen om versneld meer kernenergie te kunnen gebruiken. Het gaat onder andere om een afzwakking van regels voor natuurbehoud, wat kritiek oogst.
De Labour-regering kondigt de plannen aan naar aanleiding van een advies van John Fingleton, voormalig directeur van een Britse marktwaakhond. Een commissie onder zijn leiding concludeerde vorig jaar dat de Britse kernenergiesector wordt geplaagd door bureaucratie en complexe regelgeving.
Een van Fingletons overgenomen adviezen is een alternatief voor de uitgebreide onderzoeken naar de impact van de bouw van kerncentrales op de plaatselijke natuur. In plaats daarvan zouden bouwers van kerncentrales een vast bedrag moeten betalen aan een fonds voor natuurbehoud.
De Britse regering stelt dat de hervorming nodig is om minder afhankelijk te zijn van geïmporteerde fossiele brandstoffen. Critici kraken het plan juist in Britse media. Het ecologisch adviesbureau RSK Wilding zegt tegen de Financial Times dat het voorstel de bescherming van natuur afzwakt.
